Minneapolis vuelve a pedir justicia por la muerte de Renee Nicole Good: "ICE fuera de Minnesota"

Imagen de las protestas contra el ICE en EEUU por la muerte de Renee Nicole Good

Miles de personas han vuelto a salir a las calles del centro de Minneapolis para volver a denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que mató a una mujer, Renee Nicole Good, este pasado miércoles.

El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado una manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross, miembro de una unidad táctica del ICE.

Esta mujer de 37 años era poetisa, madre de tres hijos y murió tras recibir tres disparos por parte de un agente cuando se disponía a arrancar su coche. Según las imágenes que se han captado del momento, varios vehículos federales cercaron a esta mujer. Por detrás y a pie, se acercó un agente que estaba grabando todo con su móvil, posteriormente se convertiría en el tirador.

Al mismo tiempo, por un lado, otro agente rodeó a la víctima y por el otro, dos oficiales se bajaron del coche patrulla y le pidieron a Renee que se bajara del suyo. "Salga del maldito coche", le gritaron. Según el presidente del país, Donald Trump, la fallecida era "una agitadora, probablemente pagada".

Tras ello, dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. De hecho, el FBI ha asumido la investigación en solitario y ha afirmado que no tiene intención de compartir las pruebas recopiladas.

Además, otras ciudades como Nueva York o Washington también han albergado manifestaciones en apoyo a la víctima.

Por su parte, la Administración federal estadounidense que ha enviado a 2.100 agentes adicionales a Minneapolis para controlar la situación.

