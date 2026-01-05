Demoledor dato de Márquez: supera a Bagnaia y a Valentino Rossi

El de Cervera sigue marcando registros de mucho calibre que le sitúan muy por delante de sus principales rivales. En este caso, supera con creces a Bagnaia y se impone a 'Il Dottore'.

Marc Márquez no para de agrandar sus cifras en la élite del motociclismo. El de Ducati ha conseguido este 2025 el récord histórico de puntos en la temporada en la que ha conquistado su séptimo título de MotoGP. Todo mientras sus registros siguen superando marcas de anteriores pilotos.

Marc ha conseguido establecer un récord espectacular durante este último curso. El de Cervera se ha subido solo al podio en muy pocas ocasiones. De hecho, cuando lo ha hecho ha sido consiguiendo algo mucho más valioso que un podio, una victoria.

Su porcentaje se sitúa en casi un 58% por ciento de veces. Casi en seis de cada diez carreras en las que Marc se ha subido al podio, ha ganado. Algo increíble. En ese ranking le sigue, curiosamente, su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia. El turinés supera el 50 % con 31 victorias y 60 podios sin superar los 73 triunfos y 126 podios de Márquez.

El de Cervera también aventaja con diferencia a Valentino Rossi. Es cierto que el italiano tiene más victorias (89) y más podios (199) pero el porcentaje de relación entre ambos factores es bastante inferior al de Marc con solo un 44%, catorce puntos menos que el de Cervera.

Con esta demoledora estadística, Marc demuestra una vez más su capacidad para dominar en MotoGP y como el hecho de estar en las posiciones de arriba implica, en muchas ocasiones, terminar cruzando la línea de meta como primero.