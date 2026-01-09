Las demandas de Marc Márquez a Ducati: ¿Qué opinará Bagnaia?

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha explicado qué espera de la Desmosedici GP26, la Ducati que usará esta nueva temporada.

Con vistas al 3, 4 y 5 de febrero de 2026, días en los que Sepang acogerá los primeros test oficiales de MotoGP, Marc Márquez volvió a rodar este jueves en Valencia casi 100 días después de su lesión en Indonesia.

El eneacampeón del mundo, apurando las semanas de preparación para llegar en plenas facultades a la nueva temporada, ha concedido una entrevista a 'Crash' en la que ha hablado del proyecto de Ducati para 2026.

En concreto, sobre qué le pide a la moto después de que tan solo él haya logrado 'domar' la GP25 mientras Francesco Bagnaia y Fabio di Giannantonio tenían serios problemas.

Marc considera clave tener un equilibrio entre tren delantero y trasero, ya que si priman mejorar la sensación del primero, se lastrará mucho al segundo.

"Claro, siempre intentas mejorar. Y sí, en una moto, si tienes mejor tacto delantero, entonces… porque el neumático delantero siempre es el más crítico para un piloto", ha señalado.

"Pero Ducati ya sabe que tiene una muy buena base, y luego, tal como hicieron el invierno pasado, intentaremos introducir pequeñas cosas", ha añadido.

Eso sí, Márquez pide que no se tomen decisiones arriesgadas, sino que se vayan dando pequeños pasos que mantengan asegurada la competitividad.

"No podemos esperar, ni podemos encontrar, un gran paso desde una sola área porque al final podemos elegir la dirección equivocada", ha zanjado.