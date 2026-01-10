El campeón del mundo de la Fórmula 1 que alucina con Verstappen: "No todos los campeones..."

Jacques Villeneuve, campeón en 1997, remarca la magnitud que tiene Max dentro del 'Gran Circo' y como en 2025, a pesar de haber perdido el título, ha ensalzado aún más su leyenda.

Max Verstappen volvió a asombrar al mundo del motor en 2025. El neerlandés, con un coche inferior, fue capaz de llevar la lucha del título de la Fórmula 1 hasta el último gran premio. Su actuación a final de temporada fue memorable quedándose muy cerca de haber completado una de las mayores gestas que se recuerdan en el automovilismo.

Jacques Villenueve fue campeón del mundo de F1 en 1997. El expiloto no duda de la hazaña que protagonizó Max a pesar de no haber conseguido el título: "Está demostrando que es un crack. Está en una liga diferente. Está al nivel de todos los grandes campeones que ha habido".

"Siempre estuvo ahí, superó a ese coche tan bien que se puso en la mira del campeonato cuando no debía. Y eso después de ganar cuatro campeonatos, tres de ellos con facilidad", confiesa Villenueve en unas declaraciones recogidas por 'GPBlog'.

Max volverá a intentar luchar por el título en 2026 aunque el rendimiento del Red Bull sigue siendo una incógnita. La atención y recursos puestos en la lucha por el Mundial de 2025 podría haber perjudicado el desarrollo del monoplaza de Verstappen.

Aún así, habrá que esperar hasta los test de pretemporada en los que se comenzarán a ver los avances que hayan conseguido implementar las escuderías en sus coches. Será también cuando el Aston Martin de Fernando Alonso tendrá la primera toma de contacto para una temporada con las expectativas altas.