El enemigo de Rossi que se pone del lado de Márquez: "Perdí la fe en el deporte cuando Valentino..."

Sete Gibernau fue subcampeón del mundo de MotoGP durante dos años en los que 'Il Dottore' se alzó con la corona. El español recuerda ciertas acciones de Valentino en pista que no le parecieron bien.

La rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez forma parte de la historia de MotoGP. De hecho, es una enemistad que sigue estando presente en el asfalto a pesar de que el italiano lleva años sin competir en la élite. Sin embargo, la persecución que está protagonizando Marc intentando superar a Valentino en Mundiales.

Tras el noveno título de Márquez este 2025, ambos están igualados. Una nueva corona de Marc le colocaría por encima de Rossi. La rivalidad entre el español y el italiano viene de sus años compitiendo en MotoGP, donde Márquez pasó por encima de Valentino conquistando seis mundiales en siete años.

Fue durante esas temporada donde ambos forjaron una rivalidad legendaria que terminó por enemistarles. A día de hoy, Rossi sigue culpando a Marc de que no ganara aquel Mundial en 2015. Sete Gibernau también fue un gran rival de Valentino. En los años 2003 y 2004, 'Il Dottore' conquistó el título y Gibernau se tuvo que conformar con el subcampeonato.

El expiloto español recuerda, de manera no muy positiva, sus duelos con Rossi. Un toque en Jerez 2005 enfadó mucho a Gibernau: "Me golpeó en la última curva. Terminé fuera de la pista. No recibió ningún castigo. Fue entonces cuando empecé a perder la fe en este deporte".

"Siempre fue así. En 2003 Vale y yo, en 2004 Vale y yo, y en 2005 otra vez. Y no podía entender cómo esto no era considerado un deporte de contacto. Alguien como Valentino, que es una superestrella, ¿por qué aceptarlo? Creo que estuvo mal. No tenía por qué hacerlo", reconoció Gibernau en el 'podcast Gypsy Tales'.

Sete insiste en que el contacto debería limitarse mucho en MotoGP: "Los chicos lo vieron y dijeron: así se hace. Y luego Marc se lo hace a este, y el otro se lo hace al otro, y te matan en las carreras. No es un deporte de contacto. Ya es lo suficientemente peligroso como para poder decir que puedes golpear a alguien y llamarlo valentía".