Marc Márquez vuelve a correr con buenas sensaciones: "La moto está casi lista"

El piloto de Ducati ha corrido junto a la Ducati V2 en el Circuito de Aspar para preparar su vuelta de la mejor manera y coger rodaje.

Marc Márquez ha vuelto a subirse a una moto de forma oficial desde su accidente en el GP de Indonesia. 96 días después, el de Cervera ha corrido en pista para evaluar la Ducati V2 en condiciones invernales y coger rodaje de cara a la próxima temporada.

El eneacampeón del mundo, acompañado de Michele Pirro, piloto probador de Ducati, ha corrido junto a otros pilotos en el Circuito de Valencia para probar las motos y ver qué cambios necesitan. Durante los entrenamientos, Fermín Aldeguer, piloto de BK8 Gresini Racing y Novato del año, sufrió una caída y posterior fractura del fémur izquierdo.

"La dinámica no está muy clara, pero fue una mala caída. Espero que pueda recuperarse pronto", señala Pirro sobre el accidente de Aldeguer. Además, el piloto de Ducati ha salido con buenas expectativas del entrenamiento de Marc: "Marc se dio la vuelta tanto, que todo salió bien. También hicimos algunas rondas juntos y él se divirtió mucho".

Sobre el uso de este modelo de moto, Pirro no ha dudado en alabar su uso en los circuitos. "Se alcanzan velocidades demasiado altas y, si pasa algo, no hay suficiente espacio de escape. El V2 es el mejor compromiso entre rendimiento y seguridad", añade el piloto italiano.

En cuanto a la Ducati V2, el piloto probador asegura que es una versión similar a la moto estándar: "Tiene escapes, cascos, plataformas y medio manillar, pero de lo contrario es una moto básica. Marc también dijo que está muy bien. Con algunos ajustes en la suspensión te diviertes mucho".

Por último, Pirro ha asegurado que los entrenamientos de Marc continuarán durante estos días para preparar su vuelta de la mejor manera y mejorar su moto. "Aquí continúas trabajando, la moto de Marc está casi lista y mañana será realmente increíble", ha sentenciado el de Ducati.