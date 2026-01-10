La coincidencia que invita a pensar que Alcaraz ganará en Australia: así lo hicieron Nadal, Federer y Sinner

El murciano quiere, por encima de todo, conquistar el único 'Grand Slam' que aún no ha ganado. Los primeros triunfos de Roger, Rafa y Jannik invitan a pensar, por increíble que parezca, que puede ser el año de Carlos.

Carlos Alcaraz afronta 2026 con el objetivo de hacer historia. Su nombre quedará aún más grabado en el tenis si consigue alzarse con el Open de Australia que se disputa en tan solo unos días. Carlitos, de coronarse en Melbourne, se convertiría en el jugador más joven de la historia del deporte de raqueta en ganar los cuatro 'Grand Slams'.

En la previa del comienzo del primer 'major' del año, una surrealista e increíble coincidencia ilusiona a Alcaraz y a todos aquellos que ansían su victoria. Rafa Nadal ganó su primer Open de Australia con 22 años (los mismos que Carlitos) en su quinta participación (la que afronta el murciano) y en su primera final en Melbourne (Alcaraz solo ha podido llegar a cuartos).

Por si fuera poco, más allá de esta extraña casualidad con Rafa, sucedió lo mismo con nada más y nada menos que con Roger Federer. El helvético alzó su primer Open de Australia en su quinta participación, con 22 años y venciendo en la primera final que alcanzaba.

Pero la historia tampoco queda allí. Esos registros también los cumple Jannik Sinner. El italiano, ya dos veces campeón del torneo, consiguió levantar su primer Open de Australia con los mismos datos que Roger y Rafa. Increíble.

Alcaraz afrontará su quinta participación en Melbourne, con 22 años y sin haber llegado a una final. La coincidencia es cuanto menos surrealista y una razón más que impulsará al número uno del mundo a comenzar 2026 de la mejor manera.