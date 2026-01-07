'Lobo' Carrasco incendia 'El Chiringuito': "No cambio lo disfrutado con Messi, Iniesta y Xavi por siete Champions"

El exfutbolista afirmó en el programa que se quedaba con los del Barça de Guardiola antes que con la histórica racha del Madrid en Europa.

En la antesala de la disputa del primer título de la temporada, la Supercopa de España, en 'El Chiringuito' se debatió sobre cuál es el gran título del año.

Dicho debate derivó en 'Lobo' Carrasco recordando la última etapa dorada del FC Barcelona... y lanzándole un 'palo' al madridismo.

"No cambio todo lo que he disfrutado con Messi, Iniesta y Xavi por siete Champions", afirmó el exfutbolista blaugrana.

"Si me dices que sólo voy a ganar la Champions... no la quiero", añadió Carrasco, que incendió el plató del programa.