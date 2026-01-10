Fin de semana de frío polar en España con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y la mayor nevada de la temporada en el norte

Los detalles Los Pirineos acumulan al menos medio metro de nieve. En Canfranc, Huesca, hay coches que se han quedado atrapados.

La borrasca Goretti ha dejado a Roncesvalles cubierto por una intensa capa de nieve, con los Pirineos acumulando medio metro. En Vielha, las condiciones son extremas, con mínimas de 10 grados bajo cero, y en Canfranc, Huesca, algunos coches han quedado atrapados. Este temporal ha afectado a más de 50 carreteras, con una decena cerradas. El riesgo de aludes es fuerte en el Pirineo navarro, aragonés y catalán, donde la nieve es inestable. Los expertos aconsejan analizar el terreno y llevar protección adecuada. Eduard Sánchez y Baín Gutiérrez Vara destacan la importancia de la seguridad al salir.

Las calles de Roncesvalles no se distinguen. Allí ha nevado con tanta intensidad que una enorme capa de nieve cubre los coches. En estos momentos, los Pirineos acumulan ya al menos medio metro de nieve. En Vielha, es muy difícil caminar o conducir. Además, en el corazón del Pirineo catalán se han alcanzado mínimas de 10 grados bajo cero. Y en Canfranc, Huesca, hay coches que se han quedado atrapados.

Estos son los últimos coletazos de la borrasca Goretti, que ha dejado más de medio centenar de carreteras afectadas, de las que una decena de vías secundarias están cerradas al tráfico.

Riesgo de aludes

Este temporal hace que aumente el riesgo de aludes, que se clasifica en cinco niveles: débil, limitado, notable, fuerte y extremo. Este sábado, todo el Pirineo navarro, parte del aragonés y del catalán se encuentran en riesgo fuerte, lo que significa que en la mayoría de sus laderas empinadas el manto de nieve tiene muy poca estabilidad y puede acabar en avalancha.

Por eso, los expertos recomiendan analizar el terreno, la meteorología y, si es necesario, suspender la actividad prevista. Eduard Sánchez, sargento y jefe del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), destaca al respecto la importancia de "comunicar a la gente dónde vas y a qué hora vas a volver".

Y si salimos, tenemos que llevar el material de protección adecuado y saber por dónde pisar: "Con el bastón de esquí o un piolet tenemos que ir dando toquecitos a la nieve para ir analizándola, además de ir escuchando la propia nieve", subraya Baín Gutiérrez Vara, teniente Jefe Greim de Jaca. Y es que lo más importante es regresar a casa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.