Elogio supremo de un entrenador a Alcaraz: "Nadal era un pistolero, Djokovic era un arquero, pero Carlos..."

Rick Macci, exentrenador de las hermanas Williams, no esconde su gran admiración por el juego del murciano y lo pone por encima del 'Big Three' y de Sinner.

Carlos Alcaraz encara 2026 con el complicado objetivo de superar o, como mínimo, igualar lo conseguido en 2025. El murciano, tras su mejor año en el tenis profesional, consiguió conquistar Roland Garros y el US Open además de terminar el año como número uno del mundo por delante de su máximo rival, Jannik Sinner.

Carlitos ya tiene toda su atención puesta en el Open de Australia. El objetivo del español es intentar conquistar el único 'Grand Slam' que le queda por ganar y convertirse así en el jugador más joven de la historia en conseguir ganar los cuatro 'Majors'.

Alcaraz tendrá por delante un reto muy complicado. Sinner es el rival a batir teniendo en cuenta que ha ganado las dos últimas ediciones. Sin embargo, para Rick Macci, exentrenador de las Williams, el juego de Carlitos no tiene límite. El reconocido técnico no ha tenido duda en comparar el talento de Alcaraz con el de Nadal, Federer y Djokovic, así como con el de Sinner.

"Fed era un mago (Federer). Rafa un pistoleto (Nadal). Joker es un arquero (Djokovic). Sinner es una máquina de pelotas. Carlos es lo que decida ser en cada punto", asegura Macci en una publicación en sus redes sociales.

Alcaraz deberá desplegar todo su arsenal para conquistar un título que se le ha resistido mucho los últimos años. El murciano cayó ante Djokovic en cuartos el año pasado aunque, como dice Macci, Carlitos puede ser lo que quiera en cada punto y eso le convierte, sin duda, en uno de los grandes favoritos.