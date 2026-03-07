El alcalde de Oleiros "abre la veda" contra Trump y lo compara con un jabalí: "Es un terrorista, mata y secuestra"

Los detalles Ángel García Seoane ha instalado nuevos carteles satíricos en la localidad contra el presidente de Estados Unidos en los que se representa al líder republicano mediante un fotomontaje que lo caracteriza como un animal.

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, conocido por su riqueza en Galicia, ha instalado carteles satíricos contra Donald Trump, representándolo como un jabalí en un fotomontaje. El alcalde, Ángel García Seoane, afirma que "se abre la veda" contra este "animal" que actúa sin control. No es la primera vez que Oleiros lanza campañas similares; anteriormente ofrecieron una recompensa simbólica por Trump. García Seoane también ha criticado a líderes como Benjamin Netanyahu, a quien comparó con Hitler. A pesar de las denuncias, el alcalde sigue firme en su postura, defendiendo su proyecto político y denunciando injusticias.

Ángel García Seoane, alcalde del municipio gallego, sostiene así que se posicionan contra un animal que hace lo que "le da la gana": "Es un terrorista de los más grandes del mundo ya que este ataca, mata y secuestra". La imagen, exhibida en la cartelería luminosa del municipio, incluye el lema "se abre la veda".

"Están usando a borregos como este y al otro que tienen en su país para dominar el mundo. Las guerras se hacen para robar las materias primas", añade.

El Ayuntamiento oleirense, donde gobierna Alternativa dos Veciños, ha realizado campañas con este tipo de imágenes en diferentes ocasiones, que han puesto al municipio en el punto de mira en los últimos meses.

El pasado noviembre lanzó un aviso de captura del magnate por la que ofrecía una recompensa de 0,50 euros. Esta vez, el fotomontaje compara al presidente de EEUU con un jabalí y anuncia que se inicia el periodo para poder cazarlo.

Esta no es la primera vez que el regidor arremete contra un líder internacional, también lo hizo contra el israelí Benjamin Netanyahu, a quien llamó "bestia" y "criminal de guerra", comparándolo con Adolf Hitler.

Asimismo, en cuanto al panorama político nacional, dijo que no era "socialista" pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está haciendo un papel fundamental a nivel mundial". García no parece tener miedo a las represalias, pese a haber sido denunciado por una asociación judía por meterse con Netanyahu.

Sin embargo, un juzgado le dio la razón. "El mundo necesita voces que se alcen y no los lameculos de Europa", comentan los vecinos de la localidad, cuyo alcalde asegura seguir "denunciando las injusticias". "Decir político ahora es gravísimo porque es tal la degradación que parece todo una mierda. Yo presumo de ser político. Presumo de ser un político serio que defiende un proyecto", afirma García Seoane.

