Bagnaia desvela la característica en común que comparten Valentino Rossi y Marc Márquez en pista

El piloto italiano que ha compartido trazado con ambos durante unos años a la vez, asegura que tienen la misma "determinación" para superar a sus rivales y estar "a la cabeza".

Marc Márquez y Valentino Rossi han marcado una época en MotoGP. Ambos pilotos acumulan 13 títulos en la categoría reina y establecieron una hegemonía que muy pocos pilotos han podido romper. En pista, eran imbatibles y entre ellos se disputaron batallas memorables.

Un piloto, aún en activo, que ha podido compartir paddock con los dos, e incluso los ha sufrido durante varios años, es Pecco Bagnaia. El bicampeón del mundo proviene de la escuela de 'Il Dottore' y comparte garaje con Márquez, por lo que conoce su forma de pilotar al detalle.

Sobre haber compartido tiempo con ellos, el propio Pecco ha hablado en una entrevista para 'GPONE'. "Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. A nivel deportivo, Valentino ha sido quien más me ha ayudado. Tener a Marc en el garaje es positivo; puedo ver sus datos y hablar con él", asegura el turinés.

Pese a solo haber compartido tres años con su compatriota, pudo correr contra él y el español a la vez, y no duda en señalar una característica que tienen en común. "Vale y Marc tienen algo en común: determinación. En la pista te mordían para mantenerse a la cabeza", destaca Bagnaia.

Además, el de Ducati nombra a otro expiloto del cual ha aprendido bastante pese a no competir contra él: Casey Stoner. "Casey ha estado cerca de mí en ocasiones, y su ayuda marca la diferencia. Nunca he competido contra él, pero tenía un talento increíble; marcaba la diferencia por su capacidad de adaptación a diferentes situaciones", concluye el italiano.