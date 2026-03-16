El campeón del mundo que lanza un aviso a 'Márquez' sobre Acosta: "Es capaz..."

Tom Lüthir, campeón del mundo en 2005, no duda del talento del murciano y lanza una advertencia para los favoritos al título: Acosta y KTM son más fuertes de lo que parecen.

Marc Márquez es el principal candidato al título. El de Cervera, sin embargo, parece que tendrá más competencia que en 2025 para poder conquistar otro Mundial. Marco Bezzecchi es quizás el piloto que, por sensaciones, parece que más guerra va a dar.

Aún así, tampoco hay que perder de vista a los Álex Márquez, 'Pecco' Bagnaia o Jorge Martín, que podrían luchar también por victorias. Para sorpresa de todos, el líder del Mundial tras el primer gran premio es Pedro Acosta.

El del Puerto de Mazarrón ganó la 'sprint' en Tailandia y fue segundo en la carrera de domingo. Su nivel de pilotaje fue fantástico y la KTM dejó muestras de que puede ser una moto competitiva.

Tom Lüthi, campeón del mundo de 125cc en 2005 con Honda, ha analizado el rendimiento que dejó Acosta en el estreno de MotoGP este 2026. El suizo resalta el talento del murciano y lanza una 'advertencia' a los favoritos al título.

"Acosta es actualmente el líder del campeonato. Por supuesto, aún quedan 21 fines de semana en los que puede pasar mucho, KTM es capaz. Sobre todo con Acosta, KTM es muy fuerte. Confío en que encontrará la regularidad necesaria este año", asegura Lüthi en declaraciones para 'Motorsport Magazine'.

El Gran Premio de Brasil será la próxima parada de la categoría reina. Está por ver si la KTM mantendrá la potencia para darle la oportunidad a Acosta de seguir peleando con dureza por el liderato del campeonato.