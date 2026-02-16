Una leyenda de MotoGP revela la cualidad que comparten Márquez y Verstappen: "Dan varias vueltas antes..."

Casey Stoner, campeón del mundo de MotoGP en dos ocasiones, alaba la determinación de Marc sobre la Ducati comparándola con la de Max cuando pilota el Red Bull.

Marc Márquez es el candidato número uno a revalidar el título de MotoGP en 2026. Max Verstappen sería también uno de los grandes favoritos a conquistar otro campeonato en la Fórmula 1 si no fuera por la incertidumbre que rodea el rendimientos de los monoplazas.

Aún así, la magnitud y el calibre de ambos pilotos está más que contrastada en sus respectivos campos. Entre los dos suman 13 títulos mundiales convirtiéndose en dos de las figuras del motor más laureadas de toda la historia.

El hambre que les mueve por ganar es insaciable. Casey Stoner, bicampeón del mundo de MotoGP, habla del que fue su rival durante varias temporadas: "Es aparentemente lo que creo que les falta a todos los que compiten con él (Marc) ahora. Nadie parece entender lo que hace en las carreras para conservar los neumáticos y todo ese tipo de cosas".

"Solo ven a un Marc de una sola velocidad, que juega una carta diferente cada semana. Pero un tema muy común que vi a lo largo de (2025), y que nadie captó lo suficiente, fue lo paciente que era con los neumáticos", asegura Stoner en declaraciones para 'Crash.net'.

El australiano también desvela la cualidad que Max y Marc comparten: "Es un poco como la Fórmula 1. Los mejores pilotos del momento, en particular Max (Verstappen), cuando montan los neumáticos nuevos después de una parada en boxes, dan varias vueltas antes de empezar a acelerar, lo que les da entre 10 y 15 vueltas extra hacia el final de la tanda, con mucho más ritmo después de cuidar los neumáticos y llevarlos poco a poco, con suavidad".

"Creo que Marc se ha dado cuenta de lo que hay que hacer con estos neumáticos y es muy paciente con ellos", concluye Stoner en una comparación tan llamativa como acertada.