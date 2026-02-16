Max Verstappen no se cree a Mercedes: "Cuando llegue Australia..."

Toto Wolff ha dicho que Red Bull es el coche más rápido, pero Max Verstappen está convencido de que va de farol.

¿Quién es el equipo que está en cabeza en esta pretemporada de Fórmula 1? Por supuesto, los protagonistas no se ponen de acuerdo. Ninguno quiere asumir ese papel. En Mercedes apuntan a Red Bull y a Max Verstappen directamente le entra la risa. Él tiene claro que son las flechas de plata las favoritas.

Así ha respondido Max, en 'Motorsport', cuando le comentan que Toto Wolff les coloca como grandes favoritos: "Entiendo perfectamente lo que están intentando hacer estos días. Espera a Melbourne y verás cuánta potencia encuentran de repente. Yo ya lo sé...".

"Es obvio que están tratando de desviar la atención hacia nosotros porque hicimos muchas vueltas el miércoles. Pero hay que verlo desde ambos lados. Solo hay que esperar a Melbourne y ver lo rápido que van de repente en todas las rectas", explica el cuatro veces campeón del Gran Circo.

Tiene claro que es "distracción": "Para mí, personalmente, es más bien una táctica de distracción. Pero no pasa nada. Me centro en lo que estamos haciendo aquí con el equipo".

"Sinceramente, para nosotros todavía hay mucho que aprender. Este nuevo reglamento es tan complejo que solo queremos dar vueltas y ver a partir de ahí", dice sobre esas nuevas normas que todos los pilotos están tratando de aprender antes de que llegue el Gran Premio de Australia.

Max no está preocupado. Sólo piensa en lo que hace Red Bull... y en un futuro fuera de la F1: "Estoy en un punto en el que ya no me molesta nada en absoluto. No me afecta, sobre todo si el coche no es agradable de conducir. Entonces estoy ocupado con otras cosas, trabajando duro para poner el coche GT3 en una buena posición, por ejemplo".