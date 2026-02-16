La potente reacción de Fernando Alonso a la renovación del Circuit de Barcelona-Catalunya

El circuito catalán ha renovado con el 'Gran Circo' para los Grandes Premios de 2028, 2030 y 2032. Este año será del 12 al 14 de junio.

Se rotará con Spa en el calendario

En la tarde de este lunes la Fórmula 1 confirmaba la noticia: el Circuit de Barcelona-Catalunya ha renovado con el 'Gran Circo' para acoger los Grandes Premios de 2028, 2030 y 2032.

Además del ya programado para este 2026, que se celebrará del 12 al 14 de junio, tendremos F1 en Montmeló, al menos, tres temporadas más.

Eso sí, el Circuit entrará en rotación en el calendario de la máxima categoría con el Circuit de Spa-Francorchamps en Bélgica.

Fernando Alonso, embajador del circuito catalán, se ha congratulado de la noticia a través de sus redes sociales.

En Instagram, el bicampeón de F1 ha citado el anuncio con el siguiente texto: "Próxima parada junio 2026. Juntos, alonsoland".

Este anuncio supone una gran noticia para el deporte español y el impacto de la Fórmula 1 en nuestro país, que contará también con el Gran Premio de Madrid hasta 2035.