72 horas en la calle frente a una inmobiliaria de Alzira por una VPO: "Estoy haciendo cola por mi nieto porque en Valencia es imposible conseguir ni vivir"

Los detalles Esperan para apuntarse a la próxima promoción de 440 viviendas, de las que 123 serán de promoción pública y, el resto, de renta libre tras un vídeo de una inmobiliaria de Alzira en el que explicaban que atenderán por orden de llegada.

Miriam y Nicolás, junto a otros jóvenes, han estado acampando desde el sábado frente a una inmobiliaria en Alzira, Valencia, para asegurarse un lugar en la lista de la próxima promoción de viviendas de protección oficial. Aunque pensaron que estarían solos, más personas se unieron rápidamente, formando una fila que recuerda a la de un concierto. La promoción ofrecerá 440 viviendas, de las cuales 123 serán de protección oficial. El interés es alto debido a los precios asequibles, que oscilan entre 119.000 y 145.000 euros. La inmobiliaria atenderá por orden de llegada, garantizando transparencia en el proceso de adjudicación.

Con sillas y ropa de abrigo, Miriam y Nicolás llevan desde el sábado en la puerta de una inmobiliaria de Alzira (Valencia) como si de la cola de un concierto se tratara. A lo que están esperando estos jóvenes, sin embargo, es a apuntarse a la próxima promoción de viviendas de protección oficial.

"Pensábamos que el sábado lo íbamos a pasar solos pero no", ha contado Miriam este lunes. Ellos fueron los primero en llegar, pero al poco rato se unieron más personas. "Pasé con el coche, lo aparqué en el supermercado y ya está", ha apuntado otro joven desde la inmobiliaria.

Todos ellos esperan para apuntarse a la próxima promoción de 440 viviendas, de las que 123 serán de promoción pública y, el resto, de renta libre. "Estoy haciendo cola por mi nieto porque en Valencia es imposible conseguir ni vivir", ha señalado una señora. Ahora mismo el precio del metro cuadrado en la comunidad se sitúa, de media, en 2.422 euros. Y las viviendas que se ofertan van de 119.000 a 145.000 euros.

"Asumibles son, sino no estaríamos aquí", ha señalado una joven. Todo surgió a raíz de un vídeo de una inmobiliaria de Alzira en el que explicaban que atenderán por orden de llegada. "Si hay gente que ya está haciendo cola y que ya está esperando lógicamente tiene preferencia ante la gente que venga ese día porque ya está en la cola", ha explicado Rubén Martí, propietario de la inmobiliaria José Martí.

Así es el sistema de prereservas para los que cumplan los requisitos — y tendrán que seguir esperando hasta este martes a las 9:30 de la mañana para tener la opción de elegir una casa— y garantizar así la transparencia tras lo ocurrido con las adjudicaciones de viviendas de protección oficial en Alicante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.