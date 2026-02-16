Ahora

vivienda pública

72 horas en la calle frente a una inmobiliaria de Alzira por una VPO: "Estoy haciendo cola por mi nieto porque en Valencia es imposible conseguir ni vivir"

Los detalles Esperan para apuntarse a la próxima promoción de 440 viviendas, de las que 123 serán de promoción pública y, el resto, de renta libre tras un vídeo de una inmobiliaria de Alzira en el que explicaban que atenderán por orden de llegada.

72 horas en la calle frente a una inmobiliaria de Alzira por una VPO: "Estoy haciendo cola por mi nieto porque en Valencia es imposible conseguir ni vivir"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Con sillas y ropa de abrigo, Miriam y Nicolás llevan desde el sábado en la puerta de una inmobiliaria de Alzira (Valencia) como si de la cola de un concierto se tratara. A lo que están esperando estos jóvenes, sin embargo, es a apuntarse a la próxima promoción de viviendas de protección oficial.

"Pensábamos que el sábado lo íbamos a pasar solos pero no", ha contado Miriam este lunes. Ellos fueron los primero en llegar, pero al poco rato se unieron más personas. "Pasé con el coche, lo aparqué en el supermercado y ya está", ha apuntado otro joven desde la inmobiliaria.

Todos ellos esperan para apuntarse a la próxima promoción de 440 viviendas, de las que 123 serán de promoción pública y, el resto, de renta libre. "Estoy haciendo cola por mi nieto porque en Valencia es imposible conseguir ni vivir", ha señalado una señora. Ahora mismo el precio del metro cuadrado en la comunidad se sitúa, de media, en 2.422 euros. Y las viviendas que se ofertan van de 119.000 a 145.000 euros.

"Asumibles son, sino no estaríamos aquí", ha señalado una joven. Todo surgió a raíz de un vídeo de una inmobiliaria de Alzira en el que explicaban que atenderán por orden de llegada. "Si hay gente que ya está haciendo cola y que ya está esperando lógicamente tiene preferencia ante la gente que venga ese día porque ya está en la cola", ha explicado Rubén Martí, propietario de la inmobiliaria José Martí.

Así es el sistema de prereservas para los que cumplan los requisitos — y tendrán que seguir esperando hasta este martes a las 9:30 de la mañana para tener la opción de elegir una casa— y garantizar así la transparencia tras lo ocurrido con las adjudicaciones de viviendas de protección oficial en Alicante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"