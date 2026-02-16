Se busca a 'la niña de trenzas' vasca para devolverle sus recuerdos tras aparecer en una basura de Madrid fotos suyas de hace 70 años

¿Por qué es importante? El fotógrafo guerniqués Hibai Agorria encontró en 2010 un archivo en una basura del Rastro (Madrid) con 140 instantáneas que muestran los veranos entre 1954 y 1956 de una familia que recorrió Euskadi.

El fotógrafo guerniqués Dani Asua encontró en una basura del Rastro (Madrid) en 2010 un archivo de 140 fotos que retratan los veranos entre 1954 y 1956 de una familia vasca que recorrió Euskadi, desde Gernika hasta Hondarriba, pasando por la plaza de Laida, Deba o La Concha. Ahora trata de encontrar a la niña con coletas que aparece en las instantáneas y que, en la actualidad, podría tener unos 85 años para poder devolverle sus recuerdos.

Para lograr su objetivo, Asua primero contactó con historiadores, pero fue en vano. Por eso recurrió al fotógrafo Hibai Agorria. "Él me decía que creía que eran fotos de Gernika, las había visto al trasluz. Las escaneamos y vimos que ahí había una historia detrás", ha indicado el fotógrafo Hibai Agorria.

Ninguno de los dos decidió darse por vencido y montaron una exposición en la que se muestra el costumbrismo de la época y que, además, da algunas pistas sobre la chica. Uno de los avances que han hecho en su investigación es averiguar la fecha de una de las fotografías. Esto ha sido posible gracias a que apreciaron que había muchas banderas españolas en los balcones de Bermeo. "Creemos que es el día en el que Franco inauguró el tren Gernika-Bermeo", ha expresado Agorria.

Otra de las claves para dar con esta niña es que en las primeras fotos aparece rodeada de muchas personas y se ubican en Elorrio, por lo que podrían ser su familia. "Sería emocionante que me contara cómo fueron esos tres veranos, otra historia es qué le parecerá que usemos estas fotos", ha expresado el fotógrafo.

Con todo, una vez más se recurre a la magia de la tele para que haga su magia y esta historia tenga un final feliz.

