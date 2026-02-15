Un mito de MotoGP señala al piloto que puede competir con Márquez: "Es el único que..."

Johann Zarco, veterano de la parrilla, desvela que uno de los 'rookies' que este año recibirá MotoGP es de los pocos que pueden llegar a plantarle cara al nueve veces campeón del mundo. 3

Marc Márquez es el rival a batir en 2026. El de Cervera conquistó su noveno título en 2025 y la superioridad con la que levantó el trofeo de campeón le convierten en el objetivo de todos los pilotos que aspiran a estar en lo alto de la parrilla.

Álex Márquez, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi o incluso 'Pecco' Bagnaia son alguno de los nombres que suenan para pelear por el Mundial en 2026 junto al de Cervera. Sin embargo, hay algunos otros pilotos que, superado un periodo de adaptación, podrían sumarse a esa pelear por victorias.

Toprak Razgatlıoğlu, tricampeón del mundo de 'SuperBikes', da el salto a la categoría reina del motociclismo. El turco podría llegar a ser una amenaza para Márquez. Sin embargo Johann Zarco, veterano de la parrilla, señala otro nombre algo llamativo para terminar luchando con Marc.

El francés apunta, nada más y nada menos, que a Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2: "Lo estoy descubriendo, pero viendo cómo pilota y lo que es capaz de hacer… Hace tiempo que oigo que es muy bueno en estas categorías, incluso en supermotard. He visto algunos vídeos".

"Creo que es el único que puede rivalizar conMarc Márquez en estas disciplinas. Porque Marc Márquez, en comparación con los demás pilotos de velocidad, estaba claramente por encima. Puede pilotar en cualquier categoría y será bueno. Eso marca una gran, gran diferencia", confiesa Zarco en declaraciones para el medio 'Paddock-GP'.