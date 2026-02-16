El Circuit de Barcelona-Catalunya renueva con la Fórmula 1 hasta 2032

Montmeló acogerá los Grandes Premios de 2028, 2030 y 2032, rotándose en el calendario con el Circuit de Spa-Francorchamps.

Este año, del 12 al 14 de junio

A las cuatro de la tarde de este lunes la Fórmula 1 ha confirmado una noticia que venía siendo un secreto a voces desde semanas atrás.

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha renovado con el 'Gran Circo' para acoger los Grandes Premios de 2028, 2030 y 2032, además del ya programado para este 2026.

Montmeló entrara en rotación en el calendario de la máxima categoría con el Circuit de Spa-Francorchamps en Bélgica.

Además, a partir de este año, la carrera pasará a llamarse Gran Premio de Barcelona-Catalunya y se celebrará del 12 al 14 de junio de 2026.

"La ampliación se produce tras una importante inversión en el circuito en los últimos años, que incluye la construcción de la Azotea del Circuit, un nuevo espacio de hospitalidad con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en todo el circuito", señala el texto.

Este anuncio supone una gran noticia para el deporte español y el impacto de la Fórmula 1 en nuestro país, que contará también con el Gran Premio de Madrid hasta 2035.