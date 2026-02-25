Un exjefe de MotoGP cree que Marc Márquez no tiene rival: "Sin duda es..."

Francesco Guidotti, exdirector de equipos como KTM o Pramac, cree que Marc Márquez se volverá a proclamar campeón del mundo de MotoGP esta temporada.

Tailandia es la primera parada del mundial de MotoGP, ya este próximo fin de semana, y las quinielas en el paddock siguen colocando a Marc Márquez como el gran favorito a todo. No tiene rival. Aunque Aprilia se esté acercando muchísimo a las prestaciones de la Ducati.

Francesco Guidotti, exdirector de equipos como KTM o Pramac, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' que su apuesta es Márquez y nadie más: "El favorito sigue siendo el campeón del mundo. En mi opinión, es sin duda el claro favorito".

Según él tiene tres nombres por detrás: "Luego, pondría a los rivales más cercanos: su hermano Alex Márquez, Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia".

También menciona a Jorge Martín y a Pedro Acosta, pero no los ve en la pelea: "Martín, que ojalá tenga una temporada completa a su nivel; y Acosta con KTM, si la moto le acompaña".

La situación de Bagnaia

Pecco Bagnaia está muy cuestionado en Ducati. Parece que su asiento corre peligro ante la llegada de Pedro Acosta. A pesar de ello Guidotti cree que el bicampeón de MotoGP merece tener un asiento oficial en la competición.

"Ducati ha dado otro pequeño paso adelante, algo bastante inusual porque mejorar una moto que ya está en la cima es difícil. Quizás tengan esos detalles que a veces bastan para darles más confianza. Es un hombre que se merece un equipo de fábrica", dice el exjefe de equipo.