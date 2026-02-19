¿Jorge Martín campeón en 2026? "Dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia"

El piloto español afronta su regreso a la categoría reina con ganas tras las lesiones sufridas, y no descarta que este año se vuelva a llevar el título de MotoGP.

Jorge Martín es una de las mayores incógnitas para el Mundial de MotoGP de 2026. El piloto español se ha recuperado de las lesiones sufridas en la temporada pasada, y pese a que afronta su último año en Aprilia, piensa darlo todo para volver a lo más alto.

Aunque no estuvo presente en los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sepang, su presencia en Tailandia está confirmada y este fin de semana se volverá a subir a la moto. "Creo que si logro adaptarme bien y estar físicamente listo rápidamente, tendré una oportunidad", afirma Martín, en declaraciones recogidas por 'Diario AS'.

El campeonato comienza el próximo 1 de marzo con el GP de Tailandia, y el piloto madrileño va con todo: "No hay plan B; voy a darlo todo para volver a la pelea con estos chicos". La diferencia de rendimiento y adaptación a la nueva moto es muy diferente a la de sus rivales, y aunque le costará recuperar el nivel, él está "agradecido de poder luchar con ellos".

"La temporada pasada tuve muchas dificultades en la clasificación, pero es difícil entrenar en ese aspecto. Una vez que conozca la moto, lo que puede hacer y sus límites, creo que los tiempos de vuelta llegarán", añade Martín.

Por último, el campeón de MotoGP en 2024 aún se ve con posibilidades de luchar por el título esta temporada. "Dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia. Si logro adaptarme rápido y encontrar esa confianza en dos o tres carreras, cualquier cosa puede pasar, porque la moto está funcionando bien", sentencia 'Martinator'.