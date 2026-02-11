Ahora

Volverá en Tailandia

Marc Márquez, figura clave en la recuperación de Jorge Martín

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha desvelado que el piloto de Aprilia le llamó para pedirle "consejo".

Jorge Martín y Marc MárquezJorge Martín y Marc MárquezGetty

A pesar de no haberse recuperado plenamente de la rotura de la clavícula derecha y el escafoides izquierdo sufridas en Japón, Jorge Martín quiso despedir la temporada en Valencia subiéndose a su Aprilia.

Sin embargo, las molestias seguían ahí y tuvo que volver a pasar por quirófano en diciembre para someterse a una pequeña intervención que favoreciese su recuperación.

Y en ese punto fue clave Marc Márquez. Tal y como ha reconocido el vigente campeón del mundo de MotoGP, el de San Sebastián de los Reyes le llamó para pedirle consejo.

"Jorge me llamó al terminar la temporada para pedirme consejo. Yo le recomendé que visitara a los doctores que me habían operado en el pulgar [2023] y el hombro, el invierno pasado, y le pasé su contacto", ha señalado en declaraciones a 'Motorsport'.

Jorge le hizo caso a Marc, se volvió a operar y se ausentó de las tres primeras jornadas de test en Malasia.

Este lunes, Martín recibió luz verde por parte de sus médicos tras una revisión y el martes se volvió a subir a una moto de calle en el circuito de Aspar, en Valencia.

El próximo objetivo del madrileño es estar el 21 y el 22 de febrero en Buriram (Tailandia) para la segunda semana de test.

Las 6 de laSexta

  1. Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura
  2. Ada Colau pide huir de "tonterías" y apostar por los "frentes amplios" en la izquierda: "Aquí no sobra absolutamente nadie"
  3. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  4. Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"
  5. Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"
  6. Una gran tractorada toma las calles de Madrid en protesta por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común