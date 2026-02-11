Marc Márquez, figura clave en la recuperación de Jorge Martín

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha desvelado que el piloto de Aprilia le llamó para pedirle "consejo".

A pesar de no haberse recuperado plenamente de la rotura de la clavícula derecha y el escafoides izquierdo sufridas en Japón, Jorge Martín quiso despedir la temporada en Valencia subiéndose a su Aprilia.

Sin embargo, las molestias seguían ahí y tuvo que volver a pasar por quirófano en diciembre para someterse a una pequeña intervención que favoreciese su recuperación.

Y en ese punto fue clave Marc Márquez. Tal y como ha reconocido el vigente campeón del mundo de MotoGP, el de San Sebastián de los Reyes le llamó para pedirle consejo.

"Jorge me llamó al terminar la temporada para pedirme consejo. Yo le recomendé que visitara a los doctores que me habían operado en el pulgar [2023] y el hombro, el invierno pasado, y le pasé su contacto", ha señalado en declaraciones a 'Motorsport'.

Jorge le hizo caso a Marc, se volvió a operar y se ausentó de las tres primeras jornadas de test en Malasia.

Este lunes, Martín recibió luz verde por parte de sus médicos tras una revisión y el martes se volvió a subir a una moto de calle en el circuito de Aspar, en Valencia.

El próximo objetivo del madrileño es estar el 21 y el 22 de febrero en Buriram (Tailandia) para la segunda semana de test.