Jorge Martín "no se achicará ante Bezzecchi" y señala la moto que parte con ventaja en Brasil

El piloto de Aprilia afronta Brasil muy confiado y se ve con posibilidades de luchar por la victoria, aunque sus rivales no se lo pondrán fácil, siendo su compañero Bezzechi y Marc Márquez los rivales a batir.

Jorge Martín ya demostró en Tailandia que está de vuelta. En palabras suyas, "hizo lo que pudo" en la primera cita del año, ya que aún no estaría al cien por cien, lo que tampoco le impidió hacerse con un cuarto puesto muy sólido. Ahora, se presenta como uno de los candidatos principales en la lucha por los podios cada fin de semana.

El campeón de MotoGP en 2024 explicaba que necesita recuperar "tiempo sobre la moto", la cual funcionaría "muy bien" este 2026. También estaría en busca de "más confianza" sobre la moto, en la que su compañero, Marco Bezzecchi, líder de la clasificación, aún sería superior. Aunque Martín avisa: "Solo cuestión de tiempo... Llegará, quiero ganar, quiero subir al podio".

Así respondía posteriormente el madrileño cuando 'AS' le declaraba "más piloto" que el italiano: "Yo creo que Marco está a un nivel altísimo, y que ahora mismo es el favorito. No hay mucha más historia. Pero yo te diría que no te equivocaste al decir eso. Está claro que después de lo que he pasado tengo que seguir trabajando mucho para volver a mi máximo nivel, pero, como te decía antes, es cuestión de tiempo llegar, y estoy muy tranquilo en ese sentido".

Mucha seguridad la que demostraba Martín en los días previos al GP de Brasil. El piloto de Aprilia se muestra muy fuerte y no se deja intimidar por sus rivales del 'paddock': "Yo me concentro en mí mismo... No me voy a achicar ante pilotos a los que ya he ganado en el pasado (Bezzecchi). Tengo que seguir por mi camino".

Marc Márquez... ¿favorito?

Lo que está claro es que tanto Jorge, como el resto de las Aprilia y las Ducati protagonizarán el duelo en el nuevo circuito de Goiana. Por primera vez, la MotoGP aterriza en esta pista, que "tiene buena pinta, es diferente, pero está un poco sucia".

Ambos equipos italianos son aparentemente los más fuertes de la parrilla y los de Borgo Panigale buscarán volver a liderar tras ser notablemente superados en Tailandia, donde los de Noale colaron cuatro motos en el podio. Pedro Acosta y su KTM fue el otro.

Ante esta situación, Jorge Martín compartía con 'DAZN' sus sensaciones previas a la prueba: "Nadie parte con ventaja. Quizá Ducati... que es quien más motos tiene en pista".