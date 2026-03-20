Pedro Acosta cree que no debería liderar el mundial: "Todavía no he luchado por nada..."

El piloto de KTM insiste en que no es favorito y menciona a Marc Márquez y a Marco Bezzecchi: "Hay que ponerlos".

En el mundial de MotoGP manda Pedro Acosta. Es el líder del mundial después de Tailandia y antes de que arranque este fin de semana en Brasil. Pero él no quiere ir de favorito. Ni mucho menos. Pasa la presión a Marc Márquez y a Marco Bezzecchi, de Ducati y de Aprilia.

En la rueda de prensa de este jueves, menciona a sus dos rivales: "Ahora mismo a Marc hay que ponerlo siempre. Es el que viene con la corona de campeón del mundo del año pasado. Luego, Bezzecchi es el último ganador de un GP hace dos semanas. Estos dos creo hay que ponerlos".

Tampoco ve a KTM como la mejor moto: "Hay seis Ducati, hay cuatro Aprilia que volaban hace dos semanas. Entonces si tendría que ponerme a contar estaría yo el 11 más o menos".

Dice que su liderato no es real: "Cambia poco llegar líder a un Gran Premio. No deberíamos estar en esta posición".

Insiste en que su carrera en MotoGP acaba de empezar y que va poco a poco: "Yo voy haciendo mi camino. No he luchado todavía por nada en MotoGP, entonces no me puedo cabrear con nadie todavía. Ojalá que ese momento llegue, pero ahora voy haciendo mi camino".

"Sé muy bien en el momento en que estoy de mi carrera, que ahora mismo estoy en fase de aprendizaje, sobre todo intentar no hacer muchos errores como me pasó el año pasado y cogiendo experiencia poco a poco", dice el piloto de KTM.

Ganó el sprint y fue segundo en la carrera. Una declaración de intenciones de lo que quiere conseguir este año. Pero Acosta pide prudencia.