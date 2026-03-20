Marc Márquez, aliviado por el parón de MotoGP y enfocado en "seguir mejorando" su hombro lesionado

El vigente campeón del mundo vuelve al trazado con muchas ganas de redimirse del GP de Tailandia, tras un breve parón en el que ha podido entrenar para mejorar y reforzar su hombro lesionado.

El Mundial de MotoGP vuelve a correrse después de un breve parón de tres semanas. Una vez concluido el GP de Tailandia, los pilotos de la parrilla han podido aprovechar este tiempo para descansar, pasar tiempo con la familia o reforzarse de cara al próximo GP de Brasil de este fin de semana.

Este es el caso de Marc Márquez, vigente campeón de la categoría reina, quien ha aprovechado para volver a entrenar con la motocross y progresar con la moto de cara a esta carrera. El ilerdense salió de Sepang con un sabor agridulce debido a la sanción en la carrera sprint y su posterior retirada en el GP a causa de un reventón en la rueda trasera.

Pese a los contratiempos, el piloto vuelve con más ganas de correr y con hambre de victoria. "He progresado en casa durante las últimas dos semanas. Tengo muchas ganas de pilotar la moto y sentir esa mejoría también ahí. Seguiré mejorando en las próximas carreras", comentó Márquez en la rueda de prensa previa al fin de semana.

Además de volver a subirse a una motocross para entrenar, el de Ducati ha aprovechado el parón para reforzar su hombro derecho, el cual continuará cuidando tras el GP de Estados Unidos con el consecuente mes de descanso debido a la cancelación del GP de Qatar a causa del conflicto en Oriente Medio.

"Eso ayuda, y tengo tiempo para seguir mejorando mi condición", añadía el eneacampeón del mundo. A su vez, el español ha hablado acerca del nuevo trazado en el que van a correr, el Autódromo Ayrton Senna de Goiania, y su excelente registro de victorias en nuevos trazados.

"Es cierto que esta siempre ha sido una fortaleza en mi carrera. Como el circuito es corto, daremos muchas vueltas. Así que no importará. Pero es cierto que pude adaptarme muy bien a los 25 años. Sin duda, aún puedo hacerlo", concluyó Márquez.