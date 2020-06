Jorge Lorenzo puede ser el nuevo protagonista de las 'retiradas con vuelta al deporte del que se había retirado'. El balear, que ya reconoció que no le importaría volver siempre y cuando tenga opciones de ganar el Mundial, podría recibir una oferta de un equipo que tiene opciones de darle lo que quiere: Ducati.

Todo depende de qué hagan con Andrea Dovizisio, y de qué quiera hacer también el piloto transalpino. De momento, la marca italiana está en negociaciones con él para renovar, pero estas cosas son como son.

Y hay quien ve, como el representante de Petrucci, a Jorge Lorenzo muy atento: "Existe la posibilidad de que vuelva. Deberían renovar a Dovizioso, pero de no haber acuerdo pueden pensar en su vuelta. Lorenzo no se retiró en Valencia, estoy convencido. No puede dejar el Mundial de esa manera.

El balear ya estuvo varios años en Ducati, y solo en el último obtuvo los resultados que tanto él como la marca esperaban. Además, su relación con Dovizioso es de todo menos buena, habiendo protagonizado ambos no pocos altercados verbales.

Tres victorias en dos temporadas cosechó Lorenzo con Ducati, siendo la última, su última también tras el año en onda, la de Austria 2018. Desde entonces, su mejor puesto fue Francia 2019, donde acabó undécimo.

Lorenzo es pentacampeón del mundo de motociclismo. Tres de sus títulos los logró en MotoGP con Yamaha, mientras que los otros dos son de 250cc, con el equipo Aprillia.

Ahora, puede ser que la puerta de Ducati se abra de nuevo para él. Los italianos buscan algo que se les resiste desde la época de Casey Stoner: ganar un Mundial de MotoGP.