Valentino Rossi puede estar quizá ante su último año en MotoGP. La decisión depende de él, y de seguir debería hacerlo en el equipo Petronas salvo que Yamaha haga un dispendio y ponga más motos oficiales en pista. Es más, escuchando al italiano puede que tengan que hacerlo...

Porque aparte de él, el otro nombre que suena para pilotar de nuevo es el de Jorge Lorenzo. El balear se retiró tras su etapa en Honda, pero firmó como probador de Yamaha y anunció que correría el GP de Cataluña. Por eso se especula con que quizá pueda regresar.

"¿Lorenzo? No sé qué hará, pero quizá Yamaha tenga que hacer cinco minutos en 2021", afirmó Valentino.

"A Jorge le pudo pasar lo que a mí en 2011 y en 2012. No tuve buen 'feeling' con la moto y los resultados fueron malos. Cuando quería apretar, me caía. Ahí dices, se acabó. Es hora de quedarme en casa. Pero cuando se subió a la M1 redescubrió las sensaciones de pilotar. Empujó y no se cayó, pero no sé si tiene motivación suficiente", afirma el italiano.

Y es que de seguir Rossi en Yamaha y de regresar Lorenzo, habría hasta cinco pilotos con ganas de ponerse a lomos de la Yamaha, estando ya Quartararo y Viñales como fijos. Rossi, Jorge y Morbidelli, que pilotará una de 2019 este año, serían los otros tres.

A saber si Rossi, leyenda, tiene suficiente poder en Yamaha para que estos se animen y hagan algo que no tiene pinta de que vaya a suceder, pues el gasto es bastante grande y ahora el dinero no va a sobrar precisamente.