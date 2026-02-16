Desoladoras declaraciones de De la Rosa sobre Aston Martin: "Somos demasiado lentos"

El embajador de la escudería de Silverstone explica que "hay muchas razones por las que no cumplimos con nuestras expectativas".

Tras los primeros test en Bahréin después de el 'shakedown' de Barcelona, tan solo restan tres jornadas en Sakhir para cerrar los entrenamientos de cara a la nueva temporada que arrancará en Australia en poco más de dos semanas.

Y en Aston Martin son de todo menos optimistas para Melbourne. En declaraciones a 'Speedweek', Pedro de la Rosa ha reconocido que se han encontrado muchos problemas en los test.

Según el expiloto, empezar a trabajar con tres meses de retraso les ha perjudicado: "En retrospectiva, siempre pareces el más inteligente. Si hubiéramos empezado antes con el coche nuevo, si Adrian Newey no hubiera llegado el 2 de marzo de 2025, sino unos meses antes, si Honda no se hubiera ido y luego hubiera vuelto, son muchas dudas, pero no nos ayuda".

"La realidad es que somos demasiado lentos. No estamos donde queremos estar. Para nosotros, solo una cosa importa ahora: tenemos que mirar hacia adelante; de ​​todos modos, no podemos cambiar lo que ha sucedido", ha explicado.

Eso sí, confía en que puedan revertir la situación: "Hay muchas razones por las que no cumplimos con nuestras expectativas. Lo importante es que conocemos esos problemas. Eso nos da la confianza de que podemos reducir la brecha con la competencia paso a paso".

Por último, sobre su alianza con Honda como único equipo de la parrilla, De la Rosa reconoce que no es lo mejor para tener datos con los que compararse.

"Nos gustaría tener más equipos para completar más vueltas y recopilar más información. Pero esa fue nuestra decisión, y tenemos que aprovechar nuestras fortalezas, no nuestras debilidades", ha zanjado.