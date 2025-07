Jorge Lorenzo desvela lo que podría dejar a Marc Márquez sin título: "Podría impedírselo..."

Jorge Lorenzo tiene un claro favorito para ganar el Mundial de MotoGP esta temporada. El pentacampeón del mundo apuesta por el noveno título de Marc Márquez aunque apunta también a una razón que podría impedirle al de Cervera la consecución del título.

Lorenzo se sinceró con 'mowmag' y aseguró que, en su opinión, Marc es el gran candidato a ganar el título aunque advierte de los peligros de este deporte: "Creo que Marc Márquez ganará el título. Ahora mismo solo una lesión podría impedírselo. Tiene la mejor moto y está en un nivel altísimo".

Pero no solo opinó sobre el posible campeón, también se mostró comprensivo con Pecco Bagnaia y habló del 'caso Martín' y la situación con Aprilia: "Le creo cuando dice que no tiene feeling. Algunos pilotos necesitan tener todo bajo control para dar ese paso más, como me pasaba a mí. Pecco es de esos. Otros, como Stoner o Marc, rinden incluso cuando no todo está perfecto".

Y a cerca del 'caso Martín' reveló que "es complicado, pero si el contrato lo dice, seguirán juntos. Si se separan y buscan experiencia Bastianini es una opción, si optan por juventud, hay nombres como Moreira, García o Gonzales".

El pentacampeón también se sinceró sobre su trayectoria: "Las motos han sido mi vida, pero yo no las viví como una gran pasión. Cuando veo a mis ex rivales, a mis ex compañeros, parece que ellos siguen siendo un poco pilotos. Tienen esa pasión en los ojos que yo no tengo".