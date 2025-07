Ducati ensalza la "red letal" de Marc Márquez: "Está haciendo historia en MotoGP"

"Aunque no estuvo al 100%..."

Marc Márquez sumó en el Gran Premio de Países Bajos el sexto doblete de la temporada ganando la sprint y la carrera larga.

Su superioridad sobre el resto de pilotos de la parrilla es manifiesta, y desde Ducati están encantados con el ilerdense mientras tratan de recuperar la mejor versión de Pecco Bagnaia.

En su clásico análisis en 'Linkedin', Gigi Dall'Igna, su gran valedor, se ha desecho en elogios hacia él.

"Son resultados extraordinarios de este formidable piloto que está haciendo historia en MotoGP, como los grandes que le precedieron", ha explicado el director general de Ducati.

El italiano destaca el 'colmillo' del de Cervera: "El entusiasmo, la vivacidad y la pura determinación de un novato que quiere labrarse un nombre: esto lo dice todo sobre él, su carácter y talento, pero también sobre su profesionalidad".

Y eso que en Assen no tuvo su mejor fin de semana aunque se volviera a casa con otro doblete: "Aunque no estuvo al 100% este fin de semana, debido a las dos caídas del viernes, aún logró tejer su red letal y no había nada que sus oponentes pudieran hacer para escapar de ella".