La sentencia del jefe de Marc Márquez sobre el 'caso Jorge Martín' en Aprilia

El 'caso Jorge Martín - Aprilia' parece estar llegando al punto de ebullición conforme avanzan las semanas después de que el de San Sebastián de los Reyes anunciase hace un mes su intención de ejecutar la cláusula de salida estipulada en su contrato.

Mientras que el equipo de Noale amenaza al vigente campeón con ir a "juicio", su representante asegura que se sienten "prisioneros" por el contrato.

Sobre este aspecto le preguntaron a Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, durante el Gran Premio de Países Bajos.

En primer lugar, el jefe de Marc Márquez se quiso mantener al margen: "Veo tantas personas que hablan sobre este caso que prefiero no hablar".

"No conozco los hechos. No sé qué ha dicho el representante, el piloto y el equipo, por lo que prefiero no hablar", añadió en declaraciones a 'As'.

Eso sí, Gigi no perdió la ocasión minutos después de dejar su pincelada: "Yo lo único que digo es que siempre he querido pilotos que crean en el proyecto, que crean en la posibilidad de llegar al final y hacerlo bien".

"Creo que eso es uno de los elementos fundamentales para llevar a casa el objetivo", zanjó el 'gurú'.