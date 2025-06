Ducati tiene claro cuál es el problema de Pecco Bagnaia: "Se exige tanto..."

Pecco Bagnaia subió al podio en Assen. Teniendo en cuanta de dónde venía no es un mal resultado para él. Pero ese circuito, que tiene tatuado en el brazo, es uno de esos que a comienzo de la temporada seguro que contaba con ganar. En Ducati le siguen apoyando, pero dicen que se está exigiendo demasiado mentalmente.

"Pecco no tuvo la consistencia necesaria en un momento determinado de la carrera. Quizá algo no le permitió rendir al máximo, pero sigue demostrando el campeón y el talento que es. A veces se exige tanto que no se permite fallar ni medio segundo", ha dicho Davide Tardozzi en palabras que recoge 'GP One'.

Confía en que el italiano ni mucho menos ha perdido su velocidad: "Lo llevo diciendo desde principios de año: Pecco todavía tiene su velocidad. El problema es que no le estamos dando la moto con las sensaciones que desea, especialmente en frenada y entrada en curva".

Siguen intentando averiguar qué no le gusta de su moto: "Estamos trabajando en ello. Cuando lo encontremos, competirá de tú a tú con Marc".

La confianza lo es todo. Y Pecco no la tiene ahora que Marc Márquez está en el garaje de al lado: "Sabemos quién es Pecco, lo conocemos bien. No le falta velocidad, eso es evidente. Pero sí le falta ese toque de confianza que le permita pilotar con la soltura del año pasado. Y eso es algo que estamos determinados a recuperar".

Bagnaia sigue lejos de las prestaciones que está demostrando Marc Márquez. Sufre con la Ducati de última generación y sobre todo con el tren delantero. Y en Ducati creen que la exigencia que se está imponiendo no le beneficia para nada.