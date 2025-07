Lorenzo compara a Marc Márquez con una de las mayores leyendas de la historia del deporte: ¡Michael Jordan!

Marc Márquez va camino del noveno mundial de MotoGP. Está arrasando con la Ducati y destrozando mentalmente a su compañero, Pecco Bagnaia. Y Jorge Lorenzo, tricampeón de la categoría reina, le ha comparado con uno de los grandes de la historia del deporte: Michael Jordan.

"Marc es el Michael Jordan de las motos en este momento. Pero eso no quiere decir que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal y todos estos no quieran ganarle a Michael Jordan", ha dicho Jorge en 'DAZN'.

Sobre la lucha que hay por detrás, dice Lorenzo que Bagnaia no tiene excusa para no ser su perseguidor: "Yo creo que Pecco puede quedar regularmente por delante de Alex y no lo está haciendo. Se tiene que centrar al menos decir: 'Vale, con Marc igual no podré, pero ya veremos en el futuro pero ahora voy a intentar quedar al menos segundo'".

Son seis victorias para Marc con la Ducati. Y dos podios más. Sus números son increíbles y las distancias con Alex y Pecco no hacen más que aumentar.

Alemania es la próxima cita en el calendario dentro de dos semanas. Otra cita en la que Márquez volverá a ser el gran favorito para hacerse con los 37 puntos: victoria en la sprint y en la carrera del domingo.