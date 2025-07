Aleix Espargaró le pide a Aprilia que no "obligue" a Jorge Martín a quedarse

El piloto probador de Honda y ex de la marca italiana se ha mostrando muy contundente sobre el caso que envuelve al vigente campeón del mundo.

"Y él no quiere estar allí..."

Si hay una voz autorizada para hablar sobre el 'caso Jorge Martín', esa es la de Aleix Espargaró.

El catalán, retirado desde la pasada temporada, estuvo en Aprilia durante ocho temporadas, en las que consiguió tres victorias, y es un gran amigo del '1'.

Ahora es piloto probador de Honda, el equipo que más interés ha mostrado en hacerse con los servicios del de San Sebastián de los Reyes.

Sin embargo, desde Noale amenazan con ir a juicio y el representante de Martín asegura que está "preso" en el equipo.

Analizando esta tesitura, Espargaró ha sido tajante: "Es una situación muy triste y dura por las dos partes involucradas, y yo puedo entenderlas a ambas".

Según Aleix, Aprilia debería respetar el contrato y deseo de su todavía piloto y dejarle ir.

"Pero si hay una cláusula que permite a Martín salir de un equipo, y él no quiere estar allí, no entiendo que la otra parte obligue a quedarse a alguien que no quiere permanecer allí", ha zanjado.