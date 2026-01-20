El deseo de Pecco Bagnaia con Marc Márquez como 'víctima': "Lo que quiero es..."

El piloto italiano tiene claro que su objetivo para este 2026 es "hacerle la vida más difícil" a Marc Márquez.

Pecco Bagnaia no pudo contra Marc Márquez a su llegada a Ducati. El español salió campeón y el italiano sufrió en muchos tramos incluso para salir de las últimas posiciones. Por eso tiene claro que su objetivo para el 2026 es "hacerle la vida más difícil" a su compañero de equipo.

Así lo dijo en la presentación de la Ducati en Bolonia: "Querría luchar más delante que el año pasado, hacerle la vida más difícil a Marc".

"Todos sabemos que el potencial está ahí, y cuando podemos luchar delante, lo hacemos. Sólo hay que buscar el rendimiento", dice el dos veces campeón del mundo de MotoGP.

La nueva moto, que tendrá mucho en común antes de que llegue el nuevo reglamento de la competición, dice Pecco que disfrutó con ella en los test: "El prototipo de Valencia estaba bien, lo disfruté. En el gran premio sufrí y en el test me encontré mejor".

"La primera base fue competitiva, no creo que los ingenieros la hayan cambiado mucho. Estoy bastante seguro de que la nueva moto será muy competitiva", explica el piloto italiano.

Su futuro, en el aire

Pecco, al igual que Márquez, termina contrato a finales de esta temporada. Pero sus situaciones son muy diferentes. Ducati ya ha manifestado que su prioridad total es renovar al español, pero nada han comentado sobre Bagnaia. Se lo jugará todo en las primeras carreras.

"Tras mi temporada, sólo quiero centrarme en 2026, en cada carrera y luego ver...", ha dicho Pecco sobre su continuidad en Ducati.