El Pecco Bagnaia más vulnerable tras las críticas recibidas: "No merezco..."

Así es la nueva Ducati de Marc Márquez y Pecco Bagnaia: ¿Ganará Marc su décimo título con la GP26?

El piloto italiano, compañero de Márquez, ha comentado sus sensaciones acerca de los comentarios negativos recibidos durante este curso tras no lograr con la moto los resultados esperados.

Pecco Bagnaia ha tenido un 2025 muy complejo. El italiano tuvo múltiples problemas de sensaciones con la Ducati GP25 y en mitad de todo este revuelo ya están comenzando a sonar nombres de pilotos candidatos para sustituirle, Pedro Acosta el que lo hace de manera más fuerte.

Sin embargo Francesco quiere asegurarse de que no sea necesario llegar hasta ese escenario, por lo que esta temporada 2026 que arranca el 1 de marzo se postula como esencial. A su lado estará Marc Márquez, campeón mundial y claro ejemplo de que la Ducati sí era pilotable. Luces y sombras muy evidentes dentro del equipo italiano.

Esta semana, en la presentación de la GP26, el propio Pecco ha analizado su situación y los constantes comentarios negativos sobre él. "El 90 por ciento de (las críticas sufridas) ellas eran innecesarias. Las viví como había que vivirlas: cuando una crítica es constructiva, es justo aceptarla, escucharla e intentar asimilarla. Cuando una crítica se hace de forma inútil, no tiene sentido ni siquiera tenerla en cuenta", afirmaba el italiano.

Una de las incógnitas que orbitan sobre este tema sería su desempeño en 2026. "Ducati te permite hacer la temporada tomando dos direcciones diferentes, como hicimos también el año pasado", declaraba Bagnaia sobre el trabajo del día a día en Ducati, a lo que añadía: "La moto era similar, pero algunos detalles no eran los mismos. Por lo tanto, Ducati siempre ha estado muy por delante en este aspecto y ha permitido a los pilotos elegir siempre su propio material".

Una relación que deja con una difícil papeleta al compañero del heptacampeón de MotoGP. Aunque el tricampeón mundial afirma que Marc "es una persona inteligente, con mucha experiencia y madura". Unas facultades muy importantes para el italiano, que pueden llegar a "marcar la diferencia".