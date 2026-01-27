El consejo del jefe de Ducati a Marc Márquez: "Normalmente no lo hace, pero..."

Davide Tardozzi ha reconocido que en algún momento de la pasada temporada tuvo que sofocar la excesiva ambición y hambre del ilerdense.

A pocas semanas para que arranque la temporada 2026 de MotoGP, Davide Tardozzi ha concedido una entrevista a la revista 'MOW' en la que, entre otros aspectos, ha hablado sobre Marc Márquez.

Por un lado, el jefe de Ducati ha afirmado que nunca temió que su relación con Pecco Bagnaia fuera a ser difícil dada la condición de campeón de ambos.

"Sabía que no habría problemas porque ya conocía a Pecco y estaba empezando a conocer a Marc. Debes separar al piloto del chico y, la inteligencia de estos dos chicos, sabía que marcaría la diferencia en positivo. Luego desafortunadamente Pecco no consiguió hacer lo que esperábamos, lo que él también esperaba y lo que creemos que puede hacer en 2026", ha señalado.

A su vez, el italiano ha reconocido que en algún momento de la temporada tuvo que aconsejarle a Márquez que no se guiara en exceso por las emociones y que "razonase".

Y esas palabras llegaban segundos antes de que el semáforo se apagase: "El único consejo que le he dado de vez en cuando este año se lo he dado en el último minuto, cuando se baja la visera. Ahí hay que mantenerlo tranquilo y hacerle razonar, porque sabes que los pilotos cuando se bajan la visera a veces tocan un interruptor que desconecta el cerebro".

"Marc normalmente no lo hace, pero quiero decir… por las ganas de ganar que tiene y por sus características en pista y cuando corre, con tantas ganas de ganar, a veces hay que decirle 'razona'", ha zanjado.