La sorprendente reflexión de Ducati sobre el fichaje de Márquez: "Cuando llegó Marc sentí lo mismo que..."

Mauro Grassilli recordaba de esta manera cuando el catalán ingresó en la escudería italiana, pasando así de ser su principal competidor a un aliado más que consiguió el título mundial de MotoGP en su primer año.

La llegada de Marc Márquez a Ducati es uno de los hitos más recordados en la historia reciente del motociclismo. El catalán abandonaba Honda en 2023 para llegar a Gresini de cara a la temporada 2024 y el año siguiente firmaría su ingreso al equipo oficial de Ducati como piloto principal. El mejor corredor de las última década se posicionaba así en la mejor moto de toda la parrilla.

El resto es conocido de sobra, ya que en 2025, el de Cervera se impuso con una notable diferencia sobre sus rivales y logró su séptimo campeonato mundial de MotoGP. Algo que Mauro Grasilli, director deportivo del equipo, ha recordado y analizado en una charla con 'Speedweek'.

"Fue un orgullo haber contribuido a su regreso y éxito", afirmaba Mauro, consciente de que Marc necesitaba a la escudería italiana tanto como ellos a él para regresar a lo más alto.

"Marc siempre fue nuestro enemigo número uno, el que nos ganó en muchas situaciones", declaraba el directivo italiano, celebrando el haber incorporado a su mayor 'dolor de cabeza' para tenerlo en sus propias filas. Especialmente en la época en la que Andrea Dovizioso no pudo más que lograr la medalla de plata ante Márquez.

Al igual que cuando Gigi Dall'Igna llegó Borgo Panigale, otra de las figuras clave en los éxitos recientes de Ducati, Grassilli comparaba ambas situaciones: "Recuerdo exactamente la primera vez que vi a Marc de rojo, y sentí la misma emoción que cuando vi a Gigi en nuestro box por primera vez, porque hasta un minuto antes era nuestro oponente".

El equipo Ducati, sin duda cuenta con las mejores herramientas para continuar con su dominio en MotoGP. Han sido capaces de firmar a las figuras más dominantes de todo el campeonato, lo que les ha propiciado una superioridad arrolladora en la categoría reina. "La entrada de Marc fue un paso significativo para Ducati, para el equipo, los problemas que tuvimos con Pecco (Bagnaia), que tratamos de resolver lo mejor posible. Así que sí, 2025 también fue un año intenso”