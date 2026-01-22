El trabajo mental de Pecco Bagnaia para reengancharse a la lucha con Márquez: "Es el rival a batir, pero..."

El piloto italiano de Ducati responde a 'Jugones' sobre el trabajo mental que está realizando para afrontar la temporada 2026 de MotoGP.

Pecco Bagnaia tiene que recuperarse para poder luchar contra Marc Márquez. El 2025 fue muy duro para él. Una Ducati muy rápida que él no conseguía dominar. Y esta temporada se juega mucho ante el final de su contrato. En 'Jugones' ha hablado de su trabajo mental para volver a su mejor nivel.

"He intentado trabajar muy duro analizando las cosas que hice mal el año pasado", cuenta el dos veces campeón de MotoGP.

No ha sido nada fácil pasar de luchar por el título a verse incluso en las últimas posiciones de la parrilla: "Cuando sigues obteniendo resultados buenísimos te acostumbras a eso y cuando no los tienes más te enfadas".

"Marc es la referencia por lo que hizo el año pasado. Es el rival a batir, pero yo intentaré todo para ser rápido", sentencia un Pecco que quiere volver a lo más alto y competirle a Marc el título de MotoGP.