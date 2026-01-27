Karanka recuerda la rivalidad Mourinho vs Guardiola: "Lo sacó de quicio..."

En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, Aitor Karanka recuerda aquellos Clásicos tan intensos de hace una década.

Aitor Karanka recuerda los Clásicos entre el Real Madrid de José Mourinho y el FC Barcelona de Pep Guardiola. Lo ha hecho en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Mourinho sabía lo que iba a decir antes de la rueda de prensa", cuenta Karanka.

Arbeloa vivió intensamente aquellos partidos en el campo. "Había algunos jugadores que veían las ruedas de prensa", cuenta Karanka.

"A Pep en aquel momento lo sacó de quicio", cierra Karanka.