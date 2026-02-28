La intrahistoria de la sanción de Márquez en Tailandia: así se lo explicó Marc a Ducati

Con un enfado evidente, el piloto catalán explicaba a Gigi Dall'Igna y otros miembros de la escudería la acción vivida con Pedro Acosta y la sanción recibida tras el polémico adelantamiento.

El año no ha empezado de la mejor manera para Marc Márquez. En una carrera a 'sprint' cargada de emoción, el catalán fue penalizado tras un adelantamiento a Pedro Acosta en la última vuelta de la prueba, lo que ha provocado el enfado del heptacampeón mundial.

"Estaba delante, estaba delante", repetía en varias ocasiones el piloto de Ducati con varios miembros de su equipo tras bajarse de la moto. "Si él me hubiera adelantado y yo le empujo fuera, me hubiera ido fuera también. Estaba en la pista y el contacto ha sido cuando estaba bastante delante", explicaba Marc indignado con Dirección de Carrera tras declarar sancionable una acción que él considera legal.

Sin embargo, el ilerdense asegura de esta manera un segundo puesto que podía haber perdido en caso de no acatar la orden en la última curva: "He cedido una posición porque si no me penalizaban con tres segundos". Aunque terminaba por aceptar la decisión y remarcar el gran duelo con su posible próximo compañero: "Pero bueno ya está. Ha sido una carrera bonita".

En respuesta, el director general de Borgo Panigale, Gigi Dall'Igna, daba su aprobación a Márquez: "Tú lo has hecho todo perfecto". Toda una demostración de nivel la que se ha vivido en Tailandia. A la espera de la carrera del domingo, está claro que el campeonato 2026 de MotoGP promete muchas emociones y Marc Márquez, como de costumbre, será uno de los encargados de llevar el 'show' a la categoría reina del motociclismo.