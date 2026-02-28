Sale a la luz el secreto de Federer para vencer a Nadal: "Trabajamos durante meses y llegó la tormenta..."

Ivan Ljubicic, exentrenador del suizo, ha comentado cuales fueron los aspectos claves a mejorar para plantar cara al español durante los años en los que ambas leyendas dominaron el mundo del tenis.

La rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer marcó una época en el mundo del tenis. Junto con Novak Djokovic, dominaron el circuito durante décadas y dejaron algunos de los enfrentamientos más históricos que se recuerdan.

Ivan Ljubicic, exentrenador del suizo, ha ofrecido una entrevista al pódcast 'Off Court'. Allí ha desvelado varias de las claves que Roger utilizó para medirse al mallorquín y que le ayudaron a imponerse en varios escenarios, como la recordada final del Open de Australia de 2017: "Fue un gran año para su carrera profesional. Fue un sueño".

"Escuché cómo decían que cambié el estilo de Federer. Cuando trabajas de entrenador lo haces con todo al mismo tiempo...", explicaba el extenista croata. "Todos sabíamos, por ejemplo, que contra Rafa no se podía cortar la bola. Por ello, le comenté que pegara de revés plano", recordaba para ejemplificar el trabajo que realizaron durante su tiempo juntos.

Sin embargo, el cambio clave para el juego de Federer que más diferencias marcó fue otro golpe: "Trabajamos así durante cinco meses en la devolución y, ya sabes, trabajas tanto en algo que además se pega en el resto de golpes. Trabajamos el revés y funcionaron otras cosas. En ese tiempo llegó la tormenta perfecta y empezó a sentirse muy seguro".