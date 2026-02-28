Nadie lo esperaba: el tremendo enfado de Raphinha en el Barça-Villarreal

El capitán blaugrana perdió los papeles por una falta que no señaló el colegiado y terminó ganándose la tarjeta amarilla en una acción tan llamativa como gratuita.

Raphinha no tuvo su mejor partido ante el Villarreal. Al brasileño aún le falta algo de rodaje para volver al nivel de antes. Cabe recordar que viene de lesión. Sin embargo, se le vio algo frustrado con su actuación y, tras una decisión del árbitro, estalló.

La acción terminó en amonestación para el capitán blaugrana pero lo verdaderamente destacable fue la furia con la que el extremo 'carioca' protestó al colegiado. Ferran y Fermín tuvieron que 'llevárselo' en un episodio tan extraño como gratuito.

Todo en un encuentro en el que el nombre propio fue Lamine Yamal. El extremo español firmó una de sus mejores actuaciones como jugador del Barça. 'Hat-trick' espectacular de la joya blaugrana. Puso el 1-0 en el minuto 28 tras un buen pase de Fermín.

Fue el autor también del 3-1 gracias a una gran definición. Sin embargo, el 2-0 fue sin duda el mejor de los tres. Superó a Cardona y a Moleiro con dos regates y, con un disparo espectacular, puso el balón en la escuadra más lejana a Luiz Junior. Una obra de arte.

Tras el descanso, el Villarreal reaccionó ante el 2-0 y Pape Gueye recortó distancias. El 'Submarino Amarillo' generó dudas en un Barça que volvió a dominar el partido cuando Pedri salió al campo. El canario jugó media hora y le cambió la cara al equipo. Dio la asistencia del tercer gol de Lamine. Una nueva exhibición.

Lewandowski puso el 4-1 en los últimos minutos tras embocar a gol un 'pase de la muerte' de Koundé. Los de Flick superaron así una prueba muy complicada recibiendo al tercer clasificado y superando la 'papeleta' con una goleada.

El Barça seguirá una jornada más como líder de la Liga y, gracias a este resultado, coge confianza de cara a la vuelta de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Los blaugranas, obligados a remontar el 4-0 de la ida para pasar a la final.

El Villarreal, por su parte, se sitúa tercero aunque los colchoneros, cuartos en la tabla, podrían empatarles a puntos si vencen al Real Oviedo en el Carlos Taritere.