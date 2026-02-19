La lucha de Sinner con Alcaraz por el puesto de número uno: "Es solo un número"

El italiano sigue avanzando fases en Doha, respecto al ranking ATP dejaba unas curiosas palabras en las que afirma, no es tan importante.

Los próximos meses aguardan un curioso escenario muy favorable para Jannik Sinner y su rivalidad con Carlos Alcaraz por el número uno del ranking ATP. Hace un año el italiano era suspendido de la competición por tres meses tras un escándalo de dopaje, lo que le sitúa en una posición que solo le permitiría ganar puntos en la clasificación en los torneos de los próximos 90 días, mientras que Carlos podría perder muchos de los que tiene acumulados.

Estos días se está disputando el ATP Doha 2026, donde Sinner ha logrado clasificarse para cuartos de final, tras su victoria ante Alexei Popyrin. Tras el partido, comentó a pie de pista su situación actual. "Solo intento dar lo mejor de mí. Respeto a todos los jugadores. Pero intento jugar siempre mi mejor tenis, si puedo", consciente de que tendrá que esforzarse al máximo para llegar a la final del torneo, donde podría enfrentarse al murciano.

"Todos están jugando con mucha intensidad y calidad. Cuando los rivales no tienen mucho que perder, se sienten un poco más libres. Siempre hay que estar muy, muy concentrado", explicaba de cara a su próximo encuentro, ante Jakub Mensik, cabeza de serie número seis del torneo. Popyrin ya le puso contra las cuerdas llegando al 5-5 en el segundo set, pero el transalpino acabó imponiéndose.

Luego el italiano comentó el curioso escenario que afronta por el número uno, al que quitó importancia: "Al fin y al cabo, es solo un número". Por ahora, afirma centrarse en el "gran comienzo de temporada" que está teniendo, pero con "pequeñas cosas" a mejorar.

Sinner concluyó comentando sus sensaciones actuales de cara al Doha y al 2026: "Estoy muy contento. Hay que encontrar diferentes formas de ganar los partidos. Obviamente, ahora tenemos que aspirar a subir nuestro nivel. Cada día es diferente. Veamos qué nos depara el futuro".