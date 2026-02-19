Carreño confiesa su punto de vista sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Con Carlos ha hecho..."

El gijonés, quien ha compartido muchos momentos con la pareja como con Samuel López, ha ofrecido su opinión sobre la separación de caminos de ambos hace unos meses.

Hace ya varios meses de la sonada ruptura entre Carlos Alcaraz y su exentrenador Juan Carlos Ferrero. La separación de caminos dio lugar a todo tipo de rumores, pero lo que está claro, es que el murciano hoy en día es el gran tenista que es en gran parte gracias al trabajo de 'Juanki'.

Sobre esto ha hablado Pablo Carreño, quien ha echado la vista atrás para recordar a la pareja, con la que convivió en la Academia Equelite. Curiosamente, durante su etapa allí fue entrenado por Samuel López, ahora técnico de Carlos. El gijonés declaraba que esta decisión le pareció "inesperada".

"A lo mejor, a la larga, igual que pasó con Toni y Rafa (Nadal), llega un momento en el que son muchos años. Es una relación muy cercana porque compartes muchísimo tiempo, y eso se desgasta", comentaba para 'AS'. "No sé exactamente qué ha llevado a tomar la decisión a Carlos, ni a Juan Carlos. No estoy tan cerca como antes. Juan Carlos ha hecho un grandísimo trabajo con Carlos: lo ha llevado desde muy jovencito, en la etapa más difícil y creo que hay que felicitarle. Carlos es muy joven, pero ya tiene edad para tomar sus propias decisiones", añadía Carreño, quién explicaba que su relación con ambos ahora es más distante.

"Se le echará de menos en el circuito (a Ferrero), yo por lo menos. Siempre ha sido un referente para mí cuando jugaba, y ahora también como entrenador. Me llevo muy bien con él, tengo muy buena relación y le deseo todo lo mejor", concluía sobre el tema del exentrenador.

Luego, tuvo unas palabras sobre Samu López: "Me alegro muchísimo por Samuel, es una persona de diez. Un entrenador muy bueno. No llegó a ser un jugador top, pero sí un entrenador top. Ha llevado a muchos jugadores y a todos quizá a su máximo potencial. Cuando un entrenador coge a un jugador y lo lleva arriba quiere decir que es muy bueno".

Finalmente concluía recordando los primeros años en la academia, donde los cuatro compartieron mucho juntos: "He pasado muchos años a su lado (de Samuel), me ha ayudado muchísimo y mis mejores años en la academia fueron junto a él. Ahora es el primer entrenador de Carlos y se lo merece, ha peleado toda su vida por ser entrenador. Desde el principio tanto Juan Carlos se involucraba mucho conmigo como Samuel se involucraba mucho con Carlos".