La curiosa declaración de intenciones de Royer a Alcaraz: "Iré a por ti y a por Sinner"

El rival del murciano en los octavos de final de Doha intercambió unas breves palabras con Carlos tras la victoria del número uno, en las que se refirió directamente a él y al italiano.

El pasado miércoles, Carlos Alcaraz se imponía a su rival Valentin Royer en los octavos de final del ATP de Doha 2026 en un partido que venció por 6-2, 7-5. Tras el encuentro, el tenista francés tuvo unas palabras con el número uno en la red, mientras se chocaban la mano.

"Vendré a por ti y a por Jannik (Sinner), no te preocupes. Algún día", declaraba el número 60 del ranking ATP entre risas. Unas palabras que el murciano se tomó de buen humor a las que respondió: "Te esperaré, tío". Royer, de 24 años, dejó buenas sensaciones y hasta llegó a poner en aprietos a Alcaraz durante el segundo set.

Otro que también superó los octavos de final es Sinner, que se enfrentará al cabeza de serie número seis, Jakub Menšík, en la tarde del jueves. El italiano está a dos victorias de plantarse en la que sería su primera final de 2026, donde podría enfrentarse a Carlitos en caso de que el español venciera también sus dos partidos correspondientes.

Por su parte, Alcaraz se verá las caras con Karén Jachánov, cabeza de serie número siete del torneo, también en la tarde del jueves. El español tiene por delante unos meses duros en los que tendrá que defender su puesto de líder en el ranking ATP. El de El Palmar acumula una gran cantidad de puntos a defender mientras que su principal competidor, Sinner, encara tres meses donde solo puede crecer en la clasificación. Sin duda, aguardan varios meses que prometen un tenis de máximo nivel y en Doha se está viviendo la primera cita de este gran duelo.