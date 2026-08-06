Historia de un Mundial tripartito: de España y Portugal hasta la suma de Marruecos y la primera Copa del Mundo en tres continentes

Los detalles Lo que comenzó siendo una candidatura ibérica en 2021 pasó a sumar a Ucrania en 2022 en lo que fue un imposible. En 2023 llegó el país africano y luego Argentina, Paraguay y Uruguay por los 100 años del torneo.

El Mundial de 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos, tuvo su origen en 2021 cuando los dos países europeos se unieron para traer la Copa del Mundo a la Península 48 años después de 1982. Aunque inicialmente se consideró incluir a Ucrania, la guerra imposibilitó su participación. En 2023, Marruecos se unió a la candidatura, prometiendo unir África y Europa. Además, la FIFA decidió que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán tres partidos, haciendo del Mundial un evento en tres continentes. Se contempla aumentar el número de equipos a 64, aprovechando el centenario de la Copa del Mundo.

Todo principio tiene un final. Y todo final tiene un principio. Si hablamos del Mundial del 2030, de ese torneo que van a organizar España, Portugal y Marruecos, todo comenzó en 2021. Todo comenzó cuando los dos países europeos se unieron en una candidatura europea para volver a traer a la Península una Copa del Mundo 48 años después de 1982. Así empezó todo. Así empezó algo que a día de hoy no se sabe bien cómo va a terminar.

Primero por la sede de la final del Mundial. Y segundo, sobre todo por lo segundo, porque han sido tantos los vaivenes que se han dado que a saber qué sucede incluso el día de mañana. Y es que en 2022 llegó Ucrania. Llegó un país que quería sumarse a esa "fusión" de la que en su día habló Luis Rubiales. "Juntos representamos el poder de transformación que el fútbol tiene en la sociedad", afirmó el expresidente de la RFEF sobre dicha opción.

Pero la guerra desdibujó el plan de Kyiv. Era imposible. Era inviable que Ucrania pudiera acoger partido alguno de un torneo como el Mundial. Y ahí, en 2023, apareció Marruecos. Ahí apareció un país que ha sido el eterno aspirante a organizar un título.

"Está candidatura unirá África y Europa. El norte y el sur del Mediterráneo", afirmó Mohammed VI en su día.

Y todavía quedaba algo más. Porque aprovechando los 100 años de la competición, la FIFA decidió dar a Argentina, Uruguay y Paraguay tres partidos de la competición, siendo así un Mundial que se jugará en tres continentes.

Además, aún resta otro posible capítulo. Porque se ve que ampliar de 32 a 48 equipos el torneo les ha gustado tanto que, aprovechando el centenario de la Copa del Mundo, por la cabeza de la FIFA y de Gianni Infantino está el que en 2030 sean 64 las selecciones que jueguen por conquistar la estrella.

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