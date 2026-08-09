¡Excepcional Márquez! La increíble salida de Marc en Silverstone frente a las Aprilia

El piloto de Ducati ha vuelto a demostrar su talento al volante con una clínica maniobra que le ha permitido superar a varios rivales en apenas un par de curvas.

Increíble Marc Márquez en Silverstone firmando una impresionante salida que le ha servido para recuperar tres posiciones en un abrir y cerrar de ojos. El piloto catalán salía sexto, tras Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio. El heptacampeón mundial de MotoGP optó por mantener la calma y permanecer detrás por el momento.

Sin embargo, al llegar los pilotos a la primera curva, el de Cervera superó a la otra Ducati presente para situarse justo detrás de sus más inmediatos predecesores en la clasificación del Mundial, 'Bez' y Ai Ogura. Raúl Fernández por otro lado, se desmarcaba de sus rivales en el liderato, seguido de un Jorge Martín que hizo saltar chispas con su Aprilia durante la primera curva, pero que permaneció en la segunda plaza.

Sin embargo, la gran maniobra de Marc llegó en las siguientes curvas, donde en una impresionante demostración de pilotaje, Márquez superaba al italiano y al japonés para completar un podio con tres nombres españoles. Sin embargo, ha sido el propio Raúl Fernández quien ha terminado llevándose la victoria.

Las Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi han cruzado la línea de meta en segundo y tercer lugar. Marc solo ha podido ser séptimo y su hermano Álex ha rozado el podio terminando en cuarto lugar.

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