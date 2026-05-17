La imagen de Marc Márquez que anima a pensar en una pronta vuelta a MotoGP

El piloto de Ducati lleva ya una semana recuperándose de la lesión que arrastraba en el hombro y la sufrida en el pie durante el GP de Francia. Un proceso que avanzaría favorablemente según muestra el catalán en redes.

Marc Márquez ha sido noticia los últimos días en MotoGP por la confirmación de que tendría que volver a pasar por quirófano para operarse del pie y hombro tras una caída en Le Mans. El piloto de Ducati fue intervenido con éxito y ya se encuentra en el proceso de recuperación.

Así lo ha confirmado el catalán con una publicación en sus redes sociales en la que luce una amplia sonrisa mientras el reputado fisiólogo Emiliano Ventura le trataba. Un gran contraste con la imagen que se vivía hace una semana en el 'box' de los de Borgo Panigale, donde Márquez rompía a llorar tras darse cuenta de la situación.

Una expresión de optimismo con la que Marc deja claro que afronta este bache de la mejor manera posible y está por ver si su regreso se dará en la próxima cita del campeonato en Mugello o por el contrario esperará a Hungría para llegar en un mejor estado de forma.

Por el momento, solo se ha perdido el GP de Catalunya donde su compañero Pecco Bagnaia no está dando la talla a falta de la carrera del domingo. Saldrá 13º.

Marc buscará volver lo antes posible, aunque con cierta prudencia también, a un Mundial que parece haber dado un vuelco interesante este Gran Premio de Catalunya. Ni Marco Bezzecchi ni Jorge Martín parten como favoritos para llevarse la victoria este domingo. Una situación que podría aprovechar muy bien Álex Márquez, ganador de la 'sprint', para apuntarse su segunda victoria del año.